Un vero e proprio bagno di folla, tra sorrisi, strette di mano e selfie, ad Ascoli per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha tagliato il nastro di palazzo Saladini Pilastri.

Interviste di Laura Meda
Immagini di Elisa Manzotti

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