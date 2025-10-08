Di tavolo in tavolo. Dalle Marche a Roma. Un autunno caldo quello che attende la Cisl. Da una parte la premier Giorgia Meloni ha convocato i sindacati per un confronto sulla prossima manovra di bilancio. A livello regionale sono cinque i temi strategici che si dovranno inserire nel dibattito con la nuova Giunta Francesco Acquaroli. Così il segretario regionale Marco Ferracuti e l'omologa nazionale Daniela Fumarola dettano la linea durante il consiglio generale della Cisl Marche svoltosi a San Benedetto del Tronto