VENAROTTA – Un operaio di 56 anni si è ferito ad una gamba mentre stava lavorando in un cantiere a Venarotta, cadendo da un’altezza di circa due metri.



Inizialmente era stato allertato l’elisoccorso, poi si è deciso invece di trasferire il 56enne in ambulanza all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. L’uomo non è in pericolo di vita ma ha riportato un grave infortunio alla gamba