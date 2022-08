OSIMO – Svegliati in piena notte da un in incendio. Attimi di panico la scorsa notte a Osimo in Via Verdi, per un rogo all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Intorno alle 4.30 di notte l’allarme dato dagli stessi occupanti della casa, quattro rifugiati politici ospiti di un’associazione. Il rogo che ha completamente avvolto e distrutto la cucina, si stava allargando alle altre stanze dell’appartamento ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. In salvo e in buone condizioni di salute i quattro occupanti.

Ancora da accertare le cause del rogo, originatosi dalla cucina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una pattuglia dei carabinieri.