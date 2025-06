TOLENTINO – I funerali di Gessica Vulpe, la ragazza 15enne di origine moldava deceduta a seguito del tragico investimento di sabato pomeriggio, verranno celebrati martedì 10 giugno, alle 9, con rito ortodosso, alla casa funeraria Rossetti di via La Malfa, dov’è stata allestita la camera ardente. La zona esterna antistante sarà chiusa al traffico per consentire a tutte le persone di poter partecipare alla funzione. Ne dà notizia il Comune di Tolentino, con il sindaco Mauro Sclavi che proclamerà il lutto cittadino per la giornata di martedì.

Sono stabili, invece, le condizioni del ragazzo che era con lei, che resta ricoverato all’ospedale regionale di Torrette. La prognosi non è più riservata e non sarebbe in pericolo di vita. Saranno attivati gli ausili psicologici per i sostegni del caso.

Il conducente del mezzo è invece in osservazione all’ospedale di San Severino Marche. Le indagini dell’incidente sono portate avanti dalla Polizia locale, con la dinamica che sarebbe stata ricostruita anche grazie a due testimoni oculari. Si sta completando, dunque, l’informativa per l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.