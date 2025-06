ANCONA – Incidente in bici nel tardo pomeriggio di ieri per il pubblico ministero di Ancona Paolo Gubinelli il quale, a causa delle lesioni riportate, era stato trasferito poco dopo le 19 in Osservazione breve al Pronto soccorso di Ancona e poi ricoverato in Clinica Neurologica.

Le condizioni dello storico pm della Procura di Ancona, 65 anni, non sarebbero gravissime ma sono monitorate con attenzione dai medici a causa di forti traumi – un trauma cranico ed altre lesioni – subiti nella caduta avvenuta sulla ciclopedonale tra Varano e Portonovo (Ancona), su una strada sterrata nei pressi di un circolo ippico. Attualmente dal Pronto soccorso è stato trasferito in reparto ed è cosciente e vigile.

Al momento dell’incidente – la notizia è stata anticipata dal Corriere Adriatico – il magistrato non aveva con sé i documenti e la sua identità è stata accertata dalla polizia solo in ospedale. Il pm, sportivo e appassionato di due ruote, era uscito per un’escursione ieri pomeriggio ma dopo qualche ora non era ancora rientrato a casa. Per questo la moglie aveva allertato i soccorsi verso le 21: nel frattempo Gubinelli era stato già soccorso e portato in ospedale.