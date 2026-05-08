Macerata-Nella cornice degli Antichi Forni di Macerata è stata presentata Social Valley, la nuova strategia territoriale che unisce cinque Comuni lungo la direttrice della bassa valle del Potenza: Macerata, Montecassiano, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati.

Social Valley nasce con un obiettivo preciso: costruire un sistema territoriale integrato capace di coniugare inclusione sociale, innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo locale, mettendo al centro la qualità della vita delle persone.

Il progetto, approvato dalla Regione Marche e finanziato attraverso i fondi PR Marche FESR 2021-2027 e PR Marche FSE+ 2021-2027, rappresenta una nuova visione di sviluppo territoriale fondata sulla collaborazione tra enti locali, comunità e attori economici.

Nei prossimi due anni la strategia darà vita a un percorso articolato di interventi che interesseranno diversi ambiti strategici: servizi sociali, ambiente e verde urbano, cultura, turismo, attività produttive e filiere locali. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività complessiva dell’area e migliorare concretamente le opportunità di vita, lavoro e relazione per cittadini e visitatori.

Social Valley interpreta in modo nuovo il concetto di “buon vivere”, non come semplice somma di servizi, ma come capacità di un territorio di offrire benessere diffuso, accessibilità, connessioni e opportunità.

Tra le linee di azione più rilevanti vi è il potenziamento dei servizi di rete e delle infrastrutture sociali, pensati per rispondere ai bisogni dell’intera comunità territoriale. Un ruolo centrale avrà anche la valorizzazione di cultura e turismo accessibile, attraverso la costruzione di una rete di itinerari verdi e fruibili che collegheranno i borghi collinari alla costa, favorendo forme di mobilità lenta ed un’esperienza turistica inclusiva.

Un altro asse strategico riguarda la competitività territoriale ed il lavoro. Il progetto punta, infatti, a rafforzare l’ecosistema delle imprese locali, sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani e valorizzare le filiere produttive della vallata, anche attraverso spazi condivisi come il Centro Fiere di Villa Potenza.

I numeri restituiscono con chiarezza la dimensione dell’iniziativa: 5 milioni e 720 mila euro d’investimento complessivo, un territorio di 295 chilometri quadrati e oltre 96 mila residenti coinvolti.

Con Social Valley prende forma un nuovo modello di cooperazione territoriale nel quale i cinque Comuni scelgono di agire come un unico ecosistema, condividendo visione, risorse e progettualità per costruire un futuro più inclusivo, sostenibile e competitivo.