MACERATA – Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada Carrareccia a Piediripa, frazione di Macerata. Lo schianto ha provocato tre feriti e una di questi, una ragazza di 28 anni, è stata portata d’urgenza a Torrette.

Una moto circolava in direzione Piediripa-Sforzacosta ed è stata centrata in pieno da un’auto che si stava immettendo sulla carreggiata da una stradina privata e che non avrebbe dato la precedenza. Alla guida del mezzo, una Fiat Doblò, c’era un uomo maceratese di 75 anni. L’uomo, anche se sotto choc, non ha riportato gravi conseguenze ed è stato comunque accompagnato in pronto soccorso a Macerata.

Sono invece peggiori le condizioni del ragazzo di 29 anni che guidava la moto, trasportato al pronto soccorso di Macerata, e della sua passeggera. La ragazza, che ha 28 anni, è stata sbalzata dalla sella ed è caduta rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è subito arrivato il 118 e, viste le gravi condizioni della donna, da Ancona si è alzato l’elicottero di soccorso che l’ha trasportata a Torrette in codice rosso. Non è stata ancora sciolta la prognosi su entrambi i giovani.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Doria. La strada è stata riaperta dopo i rilievi del caso e la circolazione è stata ripristinata.