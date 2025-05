ROMA – Habemus Papam. Pochi minuti dopo le 18 si leva fumo bianco dal comignolo della Cappella Sistina. Il nuovo Pontefice è stato eletto. La fumata bianca è arrivata nel secondo giorno di votazioni, al quarto scrutinio.



Alle 19.13 l’annuncio alla folla accorsa in massa in Piazza San Pietro. Il nuovo Papa è l’americano Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.



Nato il 14 settembre 1955 a Chicago (Illinois), ordinato sacerdote nel 1982, prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, con una lunga presenza in Perù, Prevost era stato promosso lo scorso 6 febbraio da Papa Bergoglio all’Ordine dei Vescovi con il titolo della Chiesa Suburbicaria di Albano.



“La pace sia con tutti voi”, le prime parole di Papa Leone XIV che si è rivolto alla Piazza con un italiano perfetto, poi un pensiero verso Papa Francesco che prima della sua morte aveva benedetto per l’ultima volta la città di Roma e il mondo intero. Rubando le parole di Papa Francesco, spiega Papa Leone XIV “Dio ci vuole bene, Dio ama tutti e il male non prevarrà”.