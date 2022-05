Continua la discesa dei contagi nella nostra regione. 1127 i casi registrati nelle ultime 24 ore, il 29,9% dei 3775 tamponi effettuati. Nello specifico sono 332 i nuovi casi nella provincia di Ancona, 226 nel Maceratese, 206 ad Ascoli Piceno, 204 a Pesaro Urbino, 114 nella provincia di Fermo. 45 invece i positivi provenienti da fuori regione.

Continua la flessione del tasso di incidenza cumulativo, oggi a quota 623, 17 punti in meno rispetto a ieri.

Calano anche i ricoveri e la percentuale di saturazione dei reparti. Quattro i pazienti in terapia intensiva su un totale di 232 posti letto disponibili, per una percentuale di occupazione dell’1,7%. In diminuzione anche i non intensivi, 140 degenti sul totale di 1006 posti letto, per un tasso di occupazione del 13,9%. In aumento però i pazienti in attesa di ricovero, 17, sette in più rispetto a ieri.

I positivi alla data di oggi sono 6.262 (tra ricoveri e isolamenti), le persone in quarantena 16.011, tra cui 331 persone con sintomi. I dimessi/guariti salgono a 445.150

Ancora vittime a causa del covid, quattro nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3866.