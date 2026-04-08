Ancona, crociere al Porto Antico, il dibattito politico si accende. Da un lato il sindaco Daniele Silvetti di ha ribadito la sua contrarietà al progetto, giudicandolo dannoso dal punto di vista ambientale e paesaggistico, dall’altro lato però l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli preme per realizzare l’opera.

In mezzo il vice sindaco Zinni che in un post su facebook cerca di prendere tempo e spiega che oramai il parere a cui attenersi sarà quello del ministero, presso cui è già in corso una procedura sulla questione.

Intanto in queste ore si sono espressi contro il banchinamento insieme a Silvetti in maniera unita tramite un comunicato congiunto anche tutti i consiglieri comunali di maggioranza, con esclusione però di Fratelli d’Italia, che ancora non ha assunto una posizione ufficiale. No al banchinamento è arrivato anche in queste ore invece da Altra idea di città

Inatnto nel servizio di Linda Cittadini le voci della città