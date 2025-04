ANCONA – E’ Pietrarubbia (Pesaro Urbino) il Comune più generoso delle Marche per la donazione degli organi. È quanto emerge dal report del Centro nazionale trapianti (Cnt) che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2024 al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi di oltre sette mila Comuni italiani.

Il report statistico è stato diffuso dal Cnt in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra venerdì prossimo 11 aprile: gli indicatori presi in considerazione sono la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi.

Per il 2024 il Comune del Pesarese ha ottenuto la prima posizione regionale grazie una percentuale di consensi del 100%: 34 sì su 34 dichiarazioni registrate; gli astenuti sono stati il 44,3%. Seguono sul podio Muccia (Macerata) e Castelsantangelo sul Nera (Macerata).

Complessivamente le Marche lo scorso anno hanno raccolto tra i proprio cittadini circa 81mila dichiarazioni di volontà alla donazione degli organi: 65,8% sì, 34,2% no, 45,3% astenuti, al decimo posto in Italia per percentuale di consensi. La media nazionale nel 2024 si è attestata a quota 63,7% sì, 36,3% no, il 42,2% delle persone si è astenuta.