MARCHE – Intervento nel tardo pomeriggio del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sul Monte Sibilla. Un escursionista, partito in mattinata per un classico itinerario con salita prima al Monte Zampa e poi al Monte Sibilla, è scivolato perdendo l’orientamento a causa di nebbia e buio. L’uomo è riuscito a raggiungere il rifugio della Banditella, dove ha trovato riparo e ha allertato i soccorsi. I tecnici del Cnsas Marche lo hanno raggiunto sul posto ed una volta verificate le sue condizioni, lo hanno riaccompagnato verso l’automobile. Sul posto anche i vigili del fuoco.