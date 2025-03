La paura come bussola perchè coraggioso non è chi non prova timore, ma chi non si lascia frenare da esso. Lo sa bene Cinzia Nicolini ex dirigente della Polizia di Stato ora in pensione e Socia della Sezione di Ancona dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato tra le premiate lo scorso 3 marzo con il titolo di Donne coraggiose 2025.