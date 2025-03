MACERATA – A sette anni dall’omicidio si è trovata faccia a faccia con l’uomo che ha ucciso e fatto a pezzi sua figlia. Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018, ha incontrato nel carcere di Ferrara dove è rinchiuso Innocent Oseghale, condannato in via definitiva all’ergastolo.

“Oseghale mi ha chiesto scusa e perdono. Io gli ho detto che se è davvero pentito deve denunciare chi era con lui in quella casa, chi lo aiutato e chi gli paga gli avvocati. Solo così, paradossalmente, può dare giustizia a Pamela e si potrebbe liberare del peso che porta dentro”, ha raccontato la mamma di Pamela.

“Quando incontri il carnefice ti vengono tanti pensieri in testa – ha aggiunto -, ti verrebbe da sbranarlo, ma non risolveresti nulla, anzi diventeresti un carnefice anche tu; in questo modo non darei giustizia a Pamela, diventerei carnefice anche di me stessa e non è questo quello che voglio. Io volevo un incontro costruttivo per me stessa e volevo dare una chance a Oseghale di pentirsi e di dire la verità”.

“Io dono a lui la possibilità di pentirsi, di dire la verità, di denunciare e dono a me la possibilità di guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che ha causato. Lui ha accettato l’incontro che è durato circa quattro ore: i toni sono stati civili, mi ha aiutato qualcuno dal cielo”.

Era stata proprio la mamma di Pamela, nei mesi scorsi, a chiedere di vedere l’uomo, per il quale la condanna è stata confermata a gennaio scorso dopo un secondo ricorso, straordinario, in Cassazione. Lo aveva ribadito anche recentemente, in occasione della scarcerazione di Luca Traini, il 35enne che aveva compiuto un raid razzista per le strade di Macerata, pensando di vendicare Pamela.