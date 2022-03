Profughi dall’Ucraina nelle Marche: Tolentino ospiterà una famiglia di 5 persone. Tolentino (Macerata) ospiterà un nucleo famigliare ucraino di cinque persone – i genitori e tre figli minori – arrivato stamattina da Khmelnytsky (città dell’Ucraina occidentale capoluogo dell’omonimo distretto, della regione Podolia con oltre 274 mila abitanti).

Ad attenderli, il sindaco Giuseppe Pezzanesi ed il presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Tolentino, Cap.

Giuseppe Losito, altri soci oltre e una dottoressa psicologa madrelingua ucraina dell’Associazione. Dopo le procedure formali sanitarie e burocratiche il nucleo famigliare ha preso contatto con la dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Tolentino per quanto di sua competenza e soprattutto per l’avviamento agli istituti scolastici dei minori che già dai prossimi giorni saranno accolti negli istituti tolentinati.

Gli iscritti all’Anc di Tolentino hanno raccolto la richiesta di ospitalità di profughi ucraini, avanzata da padre Andrea Grygorash della chiesa Ortodossa di Tolentino, ad accogliere una famiglia di ucraini nei locali della sede idoneamente allestiti.

Il sindaco di Tolentino interessato dal socio Anc Mirco Mancini che sin da subito si è adoperato per la raccolta di quanto necessario, ha condiviso l’iniziativa atteso che i locali sono di proprietà comunale, come l’Ispettorato regionale dell’Anc.