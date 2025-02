FALCONARA – Un diciannovenne nordafricano è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per i danneggiamenti e i tentativi di furto avvenuti la sera del 21 gennaio 2025 su diciannove autovetture parcheggiate nelle strade di Falconara Marittima.

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima attraverso la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza di pubblici esercizi e le testimonianze di persone informate sui fatti, hanno consentito di identificare e individuare il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, che, poco prima di danneggiare le auto, era stato soccorso e medicato da personale del 118 in zona Collemarino. Era stato notato da alcuni passanti barcollante perché ubriaco e con una vistosa ferita a una mano.

Proprio questa circostanza ha consentito ai militari di concentrare le attività investigative sul diciannovenne. Testimoni avevano infatti riferito che l’autore dei danneggiamenti aveva una medicazione a una mano. Inoltre nel corso del sopralluogo all’interno delle autovetture danneggiate i militari hanno rilevato alcune tracce ematiche, immediatamente repertate grazie all’intervento di personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ancona, utili per un successivo raffronto genetico.

Successivamente, nel corso della notte di domenica, l’uomo è stato rintracciato all’interno del bar Centrale di Via Flaminia ad Ancona, perché in evidente stato di ebbrezza alcolica stava infastidendo gli avventori. Condotto in caserma per le procedure di rito, ha reagito colpendo a calci gli arredi della sala di attesa, danneggiando una sedia e venendo quindi denunciato in stato di libertà anche per tale episodio.