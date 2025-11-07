ANCONA – Si indaga per omicidio colposo e cessione di sostanza stupefacente dopo il ritrovamento, ad Ancona, nei bagni di un supermercato nel quartiere di Vallemiano, di un 31enne morto.



Il corpo del giovane, residente a Osimo (Ancona), è stato rinvenuto martedì pomeriggio, nella toilette pubblica dell’Eurospin. Era a terra, tra la zona del lavandino e quella del water. Accanto c’era anche una siringa e questo fa propendere ad un malore per overdose.



Sul caso indaga la squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Andrea Laurino che ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha disposto anche l’autopsia sul corpo della vittima. Sarà effettuata la prossima settimana dal medico legale Loredana Buscemi. Dall’esame si cercano riscontri sulla morte per overdose e sul tipo di droga assunta per attivare così le ricerche anche del pusher che gli avrebbe venduto lo stupefacente.