Sei titoli in abbonamento, più quattro appuntamenti fuori abbonamento, fra cui il tradizionale concerto di Capodanno, e due domenicali per i piccoli: questa la nuova stagione del Teatro Velluti di Corridonia proposta da Comune e AMAT, con il contributo di MiC e Regione Marche e presentata dal sindaco Giuliana Giampaoli con l’assessore alla cultura Massimo Cesca insieme a Gilberto Santini direttore AMAT.

Il via è sabato 14 novembre con Alessandro Preziosi nel monologo La ferita, la letizia. Faccia a faccia con San Francesco del poeta Davide Rondoni. Accompagnato dalle musiche dal vivo di Giacomo Vezzani, Preziosi ritrae il poverello d’Assisi inscenando con lui una conversazione su temi attualissimi come la differenza tra amore e possesso, l’ambiente, la pace.

Venerdì 4 dicembre l’energia e la simpatia di Flora Canto è protagonista di Me la canto e me la sogno show musicale che unisce teatro, musica e comicità. in uno spettacolo autentico e divertente fatto di monologhi, canzoni e personaggi esilaranti, l’artista romana racconta il mondo contemporaneo e le sfide quotidiane delle donne di oggi.

Interpretato per la prima volta trent’anni fa da Mastroianni e successivamente da Gianrico Tedeschi, Le ultime lune di Furio Bordon è un capolavoro del teatro dell’ultimo secolo. Messo ora in scena con protagonista Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio lo spettacolo sarà al Velluti il 17 dicembre. Un anziano professore aspetta l’arrivo del figlio per raggiungere la casa di riposo dove ha scelto di stabilirsi. Nell’attesa dialoga con il ricordo della moglie fra memorie e struggenti verità: la vecchiaia, la prospettiva dell’ospizio, il misto di tenerezza e delusione verso il figlio per, alla fine, arrendersi con serenità allo scorrere della vita.

Sabato 23 gennaio Davide Lorenzo Palla, attore e drammaturgo che si dedica alla divulgazione dei grandi classici rendendoli accattivanti propone il suo Shakespeare a palla – La Tempesta. Il capolavoro shakespeariano è la storia di un re esiliato che, solo grazie alla forza della fantasia, scatenando una tempesta peri suoi antichi nemici, crea magie e fa vivere sogni mescolando teatro, illusione e filosofia per una storia di rinascita, potere, conoscenza e umanità.

Casa Abis – Stella Falchi e Gabriele Abis – torna con Casa Abis – Ancora in due per la regia di Paolo Ruffini in scena domenica 28 febbraio. In un mondo in cui la coppia stabile sembra un reperto del passato, Casa Abis mette sotto il microscopio la relazione duratura con il suo stile inconfondibile: ritmo serrato, autoironia tagliente, aneddoti veri e un po’ di veleno comico.

Luca Fiorino e Giovanni Santangelo sono i protagonisti il 14 marzo dell’appuntamento di chiusura. L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo di Claudio Fava progetto di Simone Luglio per la regia di Chiara Callegari, è un mosaico di eventi in cui i due magistrati, per una volta sottratti alle ritualità e alle mitologie, si interrogano, si confrontano e raccontano, fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione, la loro umanità e il loro senso profondo dello Stato.

Affiancano la stagione gli appuntamenti fuori abbonamento. Il 28 novembre con il Duo Cosimo Moretti De Angelis e Marco Rapattoni in Itinerari Europei. Violino e pianoforte, sintonie oltre i confini in cui le musiche di Mozart, Beethoven e Schubert disegnano la sensibilità mitteleuropea tra la fine del Settecento e l’Ottocento. Il 6 dicembre l’appuntamento con Marche Storie 2026 Dalla tela al soffitto: l’anima dipinta scritto e diretto da Fabiana Vivani, spettacolo dedicato a Sigismondo Martini celebre pittore e maestro decoratore ottocentesco nato a Pausula, l’antica Corridonia.

Venerdì 1 gennaio ORMA Orchestra Macerata è protagonista del tradizionale Concerto di Capodanno mentre sabato 3 aprile va in scena a cura della Società Cooperativa Proscenio La vita va, se sfragne comme l’onne… Viaggio in parole e musica tra le opere di Giovanni Ginobili ideato e diretto da Francesco Faccioli.

Curata da Proscenio Teatro è, infine, Favolonia rassegna di teatro ragazzi al Teatro Lanzi, con due appuntamenti: il 27 dicembre con la compagnia bergamasca Pandemonium Teatro in La disfida di Natale e il 4 gennaio con Cenerentola in bianco e nero di Proscenio Teatro Ragazzi.

Gli abbonamenti sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Velluti (via Velluti, 1 tel. tel. 0733 439389, orario 17-19.30) a 100 euro, con ridotto a 80 euro per under-25, over-65 e convenzionati vari, con il seguente calendario: 10 e 11 ottobre rinnovi, 17 e 18 ottobre nuovi abbonamenti. Dal 19 ottobre gli abbonamenti possono essere acquistati anche online. I biglietti per i singoli spettacoli si possono acquistare dal 26 ottobre in tutti i punti vendita AMAT/Vivaticket, su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio) e a teatro il giorno di spettacolo dalle 18.