In serie B un rigore di Brunori regala all’Ascoli la vittoria contro il Benevento.

In serie C Samb e Vis entrambe sconfitta in casa da Spezia e Ostiamare.

Prima giornata in D: esordi vincenti per Ancona, Vigor Senigallia e Fossombrone

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