Dai bimbi che sognano di indossare la divisa alle dimostrazioni del Nucleo cinofili con i poliziotti a quattro zampe impegnati nella ricerca di droghe ed esplosivi. Dal sorvolo della città di un elicottero dell’XI Reparto di Pescara alla Lamborghini Huracan impiegata per il trasporto degli organi. Sono alcune delle istantanee del “Villaggio della legalità”, riproposto ieri ai piedi del Monumento del Passetto in occasione della Festa del Mare 2026. Un appuntamento voluto e promosso dal questore Capocasa, cui hanno partecipato anche il prefetto Valiante, il comandante provinciale dei carabinieri Di Costanzo e le autorità locali.