Dopo oltre 96 ore dai primi ritrovamenti, verso le ore 6 di stamattina, altri due piccoli di tartaruga marina (Caretta caretta), i cosiddetti hatchlings, sono emersi che non era stato precedentemente individuato e identificato lungo la spiaggia a Senigallia (Ancona) e sono stati accompagnati al mare.

L’area era recintata e controllata dai rappresentanti della Fondazione Cetacea che, con il coinvolgimento della Guardia Costiera di Senigallia e del Nucleo Carabinieri Forestali di Ancona e del Comune di Senigallia, erano intervenuti nella zona dopo che nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, erano emersi i primi esemplari di tartaruga. Di questi, tre erano riusciti a raggiungere il mare, mentre purtroppo altri nove – disorientati dalle fonti luminose – erano stati accidentalmente investiti e schiacciati dai veicoli sulla strada retrostante l’arenile. Nelle ore successive l’area degli ultimi ritrovamenti era stata perimetrata grazie alla collaborazione tempestiva del Comune di Senigallia e monitorata per individuare la posizione esatta del nido. Dall’associazione si raccomanda a chiunque dovesse avvistare piccoli di tartaruga marina lungo la costa di non intervenire autonomamente e di segnalare immediatamente l’avvistamento (al numero +39 334 568 8320), fornendo, dove possibile, indicazioni precise sul luogo del ritrovamento e senza disturbare o maneggiare gli animali.