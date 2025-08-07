Undicesima serata, undicesimo sold out stasera per Caffè Teatro, il format targato Associazione Inteatro e Comune di Polverigi ospitato dalla splendida Villa Nappi.

Ogni sera, un mix di sorrisi, sapori, storie e sound sotto le stelle, grazie a campioni della comicità affermati ed emergenti, affiancati da testimoni di coraggio e amore per la vita.

Sul palco questa sera (biglietti già esauriti su liveticket.it) le storie in punta di penna (e plettro) di Michele Monina, “il miglior giornalista musicale italiano” via Selvaggia Lucarelli, il cabaret della Maffu da Torino (passando per Italia’s Got Talent) e della marchigiana doc Pizia P. e la grande musica proposta dalla “voice of Polverigi” Eva Capomagi.

A condurre come da tradizione la coppia Rossella Fiorani, Miss Italia Coraggio 2017, modella e influencer nata con cinque dita per due mani, e il volto di èTV canale 12 Maurizio Socci.

La novità di questa edizione di Caffè Teatro è la voglia di lasciare un segno nelle vite di chi assiste lo show a Villa Nappi ma anche da casa o dai cellulari, grazie alla copertura mediatica di èTV Canale 12 e di Osimo Web. Ogni sera, grazie al Main Sponsor Eco Demolizioni, il Festival ha ospitato testimonial di coraggio, amore per la vita e forza nonostante le avversità. Dopo Ivan Cottini, Stefano Tacconi e Laura “La Dafne” Marziali, stasera sarà la volta di “Crescere Insieme Odv”.

Si tratta di una meritevole Organizzazione di Volontariato impegnata a promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con sindrome di Down o altra disabilità intellettiva; offre supporto, formazione e opportunità concrete per favorire l’indipendenza e il benessere di chi ogni giorno affronta le difficoltà legate alla disabilità. Fondata nel 2004, l’associazione si distingue per l’approccio personalizzato, “lavorando in stretta collaborazione – si legge sul sito ufficiale – con le persone che partecipano alle nostre iniziative, le loro famiglie e i professionisti della nostra equipe formata da neuropsicologi, logopediste, educatori. I nostri progetti coinvolgono bambini, adolescenti, adulti e spaziano da attività di formazione e sensibilizzazione, a interventi di supporto pratico ( potenziamento delle abilità e delle competenze fin dalla prima età, autonomia domestica, esperienze di co-housing) fino a iniziative di integrazione sociale e inserimenti lavorativi”. “Crediamo che ogni persona meriti di vivere con dignità e autonomia – conclude l’associazione – e ci impegniamo quotidianamente per creare un ambiente più inclusivo e accessibile, sempre aperti a nuove collaborazioni e a condividere idee che possano contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità”.

Appuntamento questa sera h 22 con Caffè Teatro, undicesimo sold out, da Villa Nappi di Polverigi. Chi non fosse riuscito ad acquistare il biglietto in tempo potrà seguire l’evento dalla diretta facebook di “Osimo Web”, in attesa della prossima serata, prevista per il 21 Agosto. Prevendita a partire dall’11 Agosto 2025.