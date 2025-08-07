ASCOLI PICENO – Notizie positive per l’Ascoli Calcio che con un netto 5-0 si aggiudica il test di allenamento con la Maceratese (neopromossa in Serie D) disputato ieri pomeriggio al Del Duca di fronte a 3.335 spettatori che hanno riempito la Tribuna Mazzone per assistere alla prima stagionale della squadra nell’impianto cittadino.

Il Picchio inizia bene fin dal primo tempo, portandosi in vantaggio al 32′ grazie all’autorete di Lucero, ma è nel secondo tempo che gli ascolani prendono il volo, andando a segno per ben quattro volte. La prima rete con Carpani al 4′, poi Gagliardi al 12′, infine doppietta di Palazzino (20′ e 32′).



E buone notizie arrivano per l’Ascoli anche sul fronte abbonamenti: questa mattina, fa sapere la società, è stato abbattuto e oltrepassato il muro delle 4.000 sottoscrizioni, superando il dato della stagione in Serie B 2022/23, chiusa a quota 3.970.