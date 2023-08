SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave incidente sul lavoro questa mattina in in via Volterra a San Benedetto. Una donna di 60 anni è stata investita da un muletto in manovra all’interno di uno stabilimento produttivo. Soccorsa e stabilizzata sul posto dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona.

