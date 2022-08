SENIGALLIA – Donna investita dal trenino turistico mentre era in bicicletta. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Senigallia in via Giordano Bruno. Le condizioni della donna sono apparse sin da subito estremamente gravi, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’investimento.