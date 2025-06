Benvenuti nella giungla, anzi no in via Maestri del Lavoro ad Ancona, dove il degrado spiegano i residenti regna sovrano. Pioppi non potati da quasi 15 anni divenuti alti come palazzi, spazi verdi incolti con la vegetazione arrivata a ricoprire le panchine ed ostruire i passaggi pedonali, una zona insomma, in stato di abbandono totale.

E tra l'immondizia e la vegetazione incolta i topi hanno fatto di via maestri del lavoro casa propria e chi abita ai piani bassi se li è spesso ritrovati in casa. Non solo: oltre ai topi, in via Maestri del Lavoro proliferano anche gli spacciatori.



Un paio di mesi fa il sindaco aveva visitato l'area, spiegano i residenti, ma nulla da allora è cambiato. Il fatto è che i due palazzi di via Maestri del Lavoro sono di proprietà dell'Erap, che dovrebbe provvedere alla manutenzione, o meglio lo dovrebbe fare l'amministratore del supercondominio che qui però non c'è… E allora che si fa? Alcuni residenti hanno chiesto un preventivo a una ditta privata, 14mila euro in totale, meno di 75 euro a famiglia, però, spiegano, serve che la pubblica amministrazione si attivi perlomeno per suddividere i costi tra tutti i residenti.