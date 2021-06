Covid nelle Marche: “solo” 20 nuovi positivi. Da stasera il coprifuoco scatta a mezzanotte. In “bianco” dal 21 Giugno.

I dati. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1006 tamponi: 476 nel percorso nuove diagnosi (di cui 118 nello screening con percorso Antigenico) e 530 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 4,2%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 20 (6 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi rilevati), contatti in setting domestico (4 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (6 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1 caso rilevato) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 2 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 118 test e sono stati riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%.

Da stasera il coprifuoco scatta a mezzanotte. In “bianco” dal 21 Giugno. Anche questa settimana la Regione marche sarà in colorazione gialla. Questo nonostante i numeri dell’incidenza siano ormai da “zona bianca”. Per poter ottenere ufficialmente la promozione, occorrerà mantenere questa tendenza per altre due settimane. “Saremo in bianco dal 21 Giugno” ha anticipato venerdì il Presidente della regione Francesco Acquaroli. In attesa di quella data, che vedrà l’addio definitivo al Coprifuoco, da oggi 7 Giugno le Marche vedranno il ritorno obbligatorio a casa entro le ore 24, non più entro le ore 23