SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una donna e il suo cane sono morti in un incendio che è divampato nell’appartamento dove viveva in una palazzina in via della Pace a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, chiamati dalle segnalazioni di vicini di casa che avevano notato uscire fumo dall’appartamento.



Ai soccorritori è stata subito prospettata la possibilità che all’interno potesse esserci una persona anziana con il proprio cane e così sul posto sono intervenuti per ogni evenienza anche i sanitari del 118