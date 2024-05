Presentate le percentuali di raccolta differenziata dell'anno 2023 nei comuni gestiti da Anconambiente. Il Comune di Ancona supera il traguardo del 65% previsto dal testo unico ambientale del 2006 (Dlgs 152/2006). Un risultato che dimostra come il percorso intrapreso nel 2017 abbia dato i risultati sperati, permettendo di incrementare il valore di circa 10 punti percentuali.

Non è tuttavia il momento di cullarsi sugli allori, per l'azienda nel suo 50esimo anno di attività. La Governance guarda, infatti, con fiducia al progetto del Gestore Unico Provinciale, con l'obiettivo di far partire la tariffa puntuale dal primo gennaio 2027, con un notevole risparmio per i cittadini.

Percentuali di raccolta differenziata per Comuni serviti:

Comune di Ancona: 65,27%

Comune di Cerreto d'Esi: 78,36%

Comune di Fabriano: 72,46%

Comune di Sassoferrato: 77,78%

Comune di Serra de' Conti: 78,18%