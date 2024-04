ANCONA – Esplosione nella notte in zona Baraccola ad Ancona. Intorno alle 3.30 un gruppo di tre rapinatori ha fatto esplodere lo sportello Atm di Crèdit Agricole, in via Fioretti. Una deflagrazione molto potente che oltre a distruggere lo sportello e il macchinario interno che eroga le banconote ha mandato i frantumi anche le vetrate della filiale, inaugurata appena sei mesi fa.

A dare l’allarme la sorveglianza notturna che ha chiamato le forze dell’ordine, da verificare l’ammontare del bottino, ingenti però i danni provocati alla struttura dall’eplosione.



Si tratta del secondo colpo in pochi giorni: lunedì notte la stessa sorte era toccata all’Atm di Banca Etica in via Primo Maggio, sempre in zona Baraccola, sempre da parte di tre rapinatori. Probabile dunque si tratti della stessa banda.