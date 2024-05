Terribile tragedia a San Benedetto del Tronto. Una donna e il suo cane sono morti in un incendio che è divampato nell’appartamento dove viveva in una palazzina in via della Pace nella zona alta a San Benedetto.

I vigili del fuoco arrivati sul posto si sono fatti largo in mezzo alle fiamme ma purtroppo per la donna e il suo cane non c'era più nulla da fare, si indaga sulle cause del rogo.