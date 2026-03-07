Nelle Marche quasi un’impresa su quattro è donna: sono più di 33 mila le imprese femminili registrate, ovvero più del 23% del totale regionale e una quota superiore alla media nazionale. Si può fare di più ma le donne sono sempre più protagoniste soprattutto nei settori del turismo, del Made in Italy, della sostenibilità e della digitalizzazione, ambiti nei quali si concentrano molti dei progetti innovativi sostenuti anche dal bando “Impronta d’Impresa” promosso dalla Camera di Commercio delle Marche.