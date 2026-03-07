POTENZA PICENA – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Potenza Picena, in contrada Marolino. Intorno alle 10.30 un operaio è caduto dal tetto di un capannone da un’altezza di circa 5 metri.



I sanitari, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’Ospedale Regionale di Torrette. L’uomo avrebbe riportato diverse fratture ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente.