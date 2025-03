I borghi cittadini rappresentano un patrimonio storico, culturale e identitario di Ancona, contribuendo alla qualità della vita dei residenti e all’attrattività turistica. Pertanto il miglioramento del decoro urbano, dell’ospitalità e della bellezza dei borghi è essenziale per valorizzare il territorio, per promuovere uno sviluppo sostenibile e per migliorare l’appeal dei borghi anche a livello residenziale per nuovi cittadini anconetani. In considerazione di queste e altre ragioni l’Amministrazione comunale tramite l’assessorato ai Borghi, in capo all’assessore Daniele Berardinelli, ritiene opportuno definire un programma di interventi e attività atte a migliorare il decoro, la sicurezza, la qualità della vita e finalizzati alla valorizzazione dei borghi cittadini, come emerso anche da recenti incontri svoltisi con i servizi comunali i consiglieri e gli assessori di riferimento per i vari ambiti e sulla scorta delle indicazioni raccolte lo scorso anno nell’ambito del progetto “URP itinerante” che aveva fatto tappa nei borghi con lo scopo di raggiungere i cittadini nelle zone più periferiche, per portare tutti i servizi solitamente erogati nell’ufficio della sede centrale.

A seguire le linee di indirizzo per la riqualificazione e valorizzazione dei borghi cittadini:

Polizia Locale:

Istituzione di zone 30 nei nuclei centrali residenziali dei borghi cittadini;

Garantire una maggiore presenza della Polizia Locale presso i borghi;

Servizio Magazzino Manutenzioni e Verde pubblico:

Definizione di un programma di manutenzione ordinaria dei borghi destinando allo scopo l’importo, già stanziato a bilancio, di € 180.000,00 su capitolo manutenzioni con i quali si provvederà ad intervenire su strade, verde pubblico, segnaletica stradale orizzontale e verticale

Servizio Lavori pubblici:

Definizione di un programma di lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria di cimiteri e impianti sportivi situati nei borghi;

Rifacimento asfalto stradale presso alcune zone dei borghi strade destinando allo scopo l’importo già stanziato a bilancio su capitoli lavori pubblici di € 250.000,00;

Verificare la possibilità di provvedere, seppur gradualmente, alla riqualificazione di alcuni dei locali di proprietà comunale;

Servizio Patrimonio / Servizio Partecipazione Democratica (borghi)

Redigere un censimento dei locali comunali situati nei borghi dal quale si possa dedurre: quanti locali sono liberi e nella disponibilità del comune; quale sia lo stato di eventuale ammaloramento dei locali di proprietà comunale;

Fare un piano delle alienazioni dei locali che non si intende mantenere nel patrimonio comunale;

Stabilire delle progettualità destinate ai locali recuperabili, ad esempio pubblicazione di un bando per la messa a disposizione di locali comunali situati nei borghi da destinare a progetti virtuosi di associazioni o soggetti privati anche imprenditoriali (es. botteghe, vendita prodotti del territorio, ecc.) o definire eventuali alienazioni di locali comunali;

Servizio Partecipazione democratica (borghi):

Definizione di un circuito culturale / museo diffuso tra i vari borghi: una sorta di museo diffuso che si sviluppa in un percorso che colleghi i vari borghi cittadini valorizzando le peculiarità storiche, artistiche e culturali di ognuno;

Potenziare e sollecitare la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni del territorio attraverso lo sviluppo di progetti di volontariato civico;

Definizione di progetti di valorizzazione dei prodotti del territorio (ad esempio progetti legati al prodotto vitivinicolo, olio, ecc.);

Attivare un calendario di incontri con la cittadinanza presso i vari borghi cittadini;

Rendere i borghi più attrattivi anche dal punto di vista dell’offerta dei servizi di base;

Favorire il coinvolgimento di associazioni, imprese locali e cittadini nella progettazione e realizzazione di interventi per la riqualificazione e l’animazione dei borghi anche definendo lo stanziamento di risorse da destinare alla contribuzione di progetti meritevoli di sostegno; Sviluppare strumenti di comunicazione e promozione (logo dedicato ai borghi e materiale vario) per valorizzare l’identità e le peculiarità di ogni borgo, incentivando l’orgoglio di appartenenza ed anche un turismo sostenibile e responsabile.

Gli interventi si svolgeranno sia in senso orizzontale (toccando tutti e 12 i borghi) sia verticale con interventi su misura.

“ È un obiettivo fondamentale dell’Amministrazione Comunale – sottolinea l’assessore Daniele Berardinelli- valorizzare i borghi cittadini puntando su interventi

di riqualificazione urbana, cura del paesaggio, promozione turistica e la loro rivitalizzazione. Questo progetto chiaramente dipende anche dal coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e delle attività economiche locali, ma il primo passo lo deve fare il Comune di Ancona con interventi tesi a sviluppare il senso di appartenenza degli abitanti dei borghi, fornendo loro cura del territorio e servizi civici. Questo è l’atto che da il via ad un progetto di riqualificazione.”

Si ricorda che il Comune di Ancona conta 12 frazioni, di cui 10 = Poggio, Massignano, Varano, Candia, Sappanico, Gallignano, Ghettarello, Montesicuro, Casine di Paterno e Paterno sono state ammesse all'elenco dei Borghi storici delle Marche istituito dalla Regione Marche al fine di valorizzare quel patrimonio materiale e immateriale, fatto di tradizioni ed autenticità, mantenuto vivo nei piccoli centri. Gli altri due borghi sono Aspio e Montacuto.