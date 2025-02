ANCONA – Dalle ore 7 e fino a cessate esigenze, domenica 9 febbraio, avranno luogo le operazioni di disinnesco e brillamento del residuato bellico, ritrovato nell’area portuale di Ancona, risalente alla seconda guerra mondiale e identificato quale bomba d’aereo “AN-M 64 500 Lbs GP USA”. Lo fa sapere il Comune.



Il prefetto di Ancona Maurizio Valiante, nel corso di diversi incontri del Tavolo di coordinamento, “ha definito, unitamente a tutte le componenti istituzionali e tecniche interessate, la complessa pianificazione inerente agli interventi di rispettiva competenza nonché le modalità e le tempistiche per l’effettuazione delle operazioni di bonifica in piena sicurezza”.

Al Tavolo di coordinamento, per gli articolati elementi da valutare, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Ancona, delle Forze di polizia, dell’Esercito italiano, dello Sdai della Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico centrale, dei Vigili del Fuoco, dell’Ast di Ancona, del Servizio 118 di Ancona, della Protezione civile regionale, della Soup Regionale Marche, dell’Enac, della Cri, di Rfi e dei gestori dei servizi di pubblica utilità (telefonia, luce, gas ed acqua).



Il prefetto di Ancona, per definire gli aspetti generali e di coordinamento, ha “adottato apposita ordinanza nella quale è stato stabilito, tra l’altro, che le operazioni di de-spolettamento della bomba d’aereo avverranno in loco, a cura degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) che, per mitigare parzialmente gli effetti di una detonazione accidentale, hanno realizzato una camera di espansione in grado di ridurre il raggio di evacuazione dell’area a 468 metri orizzontali dal punto di ritrovamento del residuato bellico (cosiddetta zona rossa), così da minimizzare il disagio per i residenti, per le attività commerciali e per gli altri luoghi di lavoro dell’area coinvolta”.

“Successivamente al disinnesco, è stato previsto che il brillamento avvenga in mare, in luogo sicuro individuato dalla Capitaneria di Porto, a cura del Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori della Spezia. – prosegue il Comune – In caso di condizioni meteorologiche avverse è stato già pianificato, in alternativa, il brillamento presso una cava nel territorio del Comune di Agugliano ritenuta idonea dai militari dell’Esercito, previo trasporto in sicurezza, anche con il supporto operativo della Polizia stradale”.

“Durante le operazioni di de-spolettamento e di brillamento sono state individuate le rispettive aree di interdizione al sorvolo mediante l’adozione, a cura dell’Enac, dell’avviso aggiornamento per i piloti di aerei o elicotteri (Notam). Il Comune di Ancona ha, altresì, “adottato il previsto Piano di evacuazione e di assistenza alla popolazione nonché un’ordinanza di Protezione civile e una inerente alla circolazione stradale in linea con il provvedimento del Questore di Ancona che, per garantire un’adeguata cornice di sicurezza alle operazioni, ha con proprio atto declinato le misure e le modalità di concorso e collaborazione delle Forze dell’Ordine nell’evacuazione dell’area e nel presidio della stessa.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha emesso l’ordinanza presidenziale n. 9 del 05/02/2025 “Porto di Ancona: interdizione temporanea di un’area del Porto di Ancona per operazioni di bonifica di un ordigno bellico”

A livello operativo:

entro le ore 7:00 di domenica 9 febbraio, l’intera area rossa, che concerne poche unità abitative, sarà evacuata e dovranno essere rimossi tutti i veicoli dalle strade, spostati i natanti al porto antico e tutti quelli in zona rossa. Sarà anche vietata la circolazione stradale per la durata dell’intervento.

gli accessi all’area rossa saranno inibiti dalle ore 6.00 e saranno presidiati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia locale che potranno contare sul contribuito operativo dei volontari della protezione civile che cureranno l’assistenza e il supporto logistico alla popolazione interessata.

L’Amministrazione Comunale ha predisposto un punto di raccolta attivo dalle prime ore del mattino per le persone che non dispongono di un mezzo proprio per spostarsi. Da qui i cittadini saranno accompagnati al punto di accoglienza e, di ritorno, alle proprie abitazioni al termine delle operazioni. Il centro di accoglienza per i cittadini che ne hanno bisogno sarà allestito nella ex Prima Circoscrizione di via Cesare Battisti.

L’Amministrazione Comunale ha anche attivato un contatto con strutture atte ad ospitare persone con disabilità gravi se presenti tra i cittadini che dovranno lasciare l’abitazione.

Il Prefetto di Ancona, per la gestione dell’evento di bonifica e per seguire costantemente le attività, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Sede della Prefettura al quale prenderanno i Vertici delle componenti istituzionali e tecniche interessate, a vario titolo, alle operazioni che opererà in stretto raccordo con il Centro operativo comunale (C.O.C.) istituto presso il Comune di Ancona per le attività di diretta competenza e la Sala Operativa attivata presso la Questura di Ancona.

Le modifiche alla viabilità e alla sosta

Il Comandante della Polizia Locale di Ancona ha stabilito, inoltre, con propria ordinanza una serie di modifiche e limitazioni della viabilità e della sosta nelle zone interessata dalla rimozione dell’ordigno. L’ordinanza è valida il giorno 9 febbraio 2025 dalle ore 07:00 alle ore 12:00, fatta salva apertura anticipata per il completamento delle operazioni di sicurezza.

In piazza della Repubblica: divieto di sosta e fermata nell’area di sosta destinata ai taxi per una lunghezza corrispondente a 2 stalli di sosta per consentire la sosta al mezzo del 118.

In lungomare Vanvitelli: divieto di sosta e fermata nel piazzale antistante l’Istituto Nautico subito dopo la passerella pedonale; interdizione veicolare e pedonale dal civico 42.

In via Giovanni XXIII: divieto di sosta e fermata dal civico 7 A fino al Piazzale del Duomo; interdizione della circolazione veicolare e pedonale da piazza Dante Alighieri ad eccezione di coloro che sono diretti fino al civico 7 A, che dovranno poi uscire in direzione piazza Dante – Lungomare Vanvitelli; obbligo di svolta a sinistra, per i mezzi provenienti da Piazzale del Duomo, all’intersezione con Via Del Guasco in direzione Via Birarelli.

In via del Guasco: istituzione del senso unico alternato; obbligo di svolta a destra all’intersezione con Via Giovanni XXIII in direzione Cattedrale San Ciriaco.

In piazza del Senato: interdizione della circolazione veicolare e pedonale in direzione via Giovanni XXIII; i mezzi in sosta e in transito dovranno procedere su via Pio II.

In via Pio II: obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Birarelli ad eccezione dei mezzi diretti alla Santa Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco.

Nel piazzale del Duomo: divieto di sosta e fermata su tutta l’area del parcheggio antistante la Cattedrale di San Ciriaco; divieto di sosta e fermata su tutta l’area del parcheggio retrostante la Cattedrale di San Ciriaco ad eccezione dei mezzi diretti alla Santa Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco.

In via XXIX Settembre – piazza Kennedy: segnaletica di preavviso “STRADA DIREZIONE DUOMO CHIUSA”.

In via Marconi – rotatoria San Martino: segnaletica di preavviso “STRADA DIREZIONE DUOMO CHIUSA”.