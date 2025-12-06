FABRIANO – Intervento dei vigili del fuoco poco dopo le ore 18.30 di ieri pomeriggio in via Cortina San Venanzo, nel territorio comunale di Fabriano, per un incidente tra due auto. Per cause in fase di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente.

La squadra di Fabriano ha collaborato con il personale sanitario per prestare assistenza ai due conducenti rimasti feriti, i quali sono stati trasportati al pronto soccorso a bordo di due ambulanze del 118. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi.