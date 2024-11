Una Legge contro il bullismo dedicata a Leonardo, ecco cosa chiederanno oggi al Ministro Valditara i genitori del 15enne suicida dopo essere stato vittima di bullismo. Nel caso la proposta non venisse accolta, verrà avanzata tramite un’iniziativa popolare con una raccolta firme. L’incontro, in programma a Roma, è stato anticipato alle 16.

“Con la proposta di legge che porterà il nome di Leonardo chiederemo che venga introdotto il reato di bullismo, che non esiste attualmente – spiega l’avvocato Pia Perricci, legale della famiglia –, oltre a inserire una materia obbligatoria dalle elementari in tutte le scuole, che preveda il confronto costruttivo e il riconoscimento delle emozioni, per prevenirlo”.



L’avvocato Perricci che accompagnerà i genitori di Leonardo all’incontro consegnerà al Ministro un dossier con il materiale ricevuto, anche in forma anonima, relativo al contesto scolastico in cui si trovava Leonardo. “Lo sottoporrò all’attenzione del ministro Valditara a conferma del clima presente nella scuola”, prosegue Perricci.



Era questo uno degli obiettivi della famiglia, fare in modo che il sacrificio del 15enne non fosse vano ma servisse a evitare il ripetersi di altre tragedie come quella che ha colpito questa famiglia. Leonardo una settimana prima di togliersi la vita aveva confessato ai genitori di essere deriso in classe. Allo scherno verbale avevano fatto seguito anche gesti fisici ma secondo i genitori di Leo sotto ci sarebbe anche di più. Determinanti in questo senso i riscontri dallo smartphone di Leo per verificare se sia presente qualche contenuto, video o foto, che possa dare una spiegazione a quanto accaduto.



Mentre si scava negli ultimi giorni di vita di Leo, la famiglia pensa al futuro, a come aiutare altri adolescenti tramite una proposta di legge che aiuti in classe a prevenire il bullismo e, qualora si presenti, a punirlo come qualsiasi altro reato. Una proposta che si sviluppi sul doppio binario della prevenzione e della repressione.