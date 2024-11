ANCONA – La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato un capannone industriale di 3.000 mq, utilizzato da un’azienda di cantieristica navale, dove è stata scoperta una vasta discarica abusiva.



Durante il controllo della Compagnia di Falconara Marittima è emerso che metà della struttura era occupata da rifiuti, inclusi materiali pericolosi, sul soffitto del capannone si trovavano tegole in amianto, rotte e deteriorate.

L’intervento delle autorità ha permesso di mettere in sicurezza l’area, dichiarata insalubre e priva di adeguate misure di bonifica per la salute dei lavoratori.



Due dipendenti erano infatti attivi nel sito al momento del controllo, in condizioni di rischio per l’esposizione alle polveri tossiche dell’amianto e non solo.



Il sequestro preventivo dell’edificio è stato eseguito per evitare ulteriori rischi di contaminazione. Le analisi sono state effettuate con il supporto dell’ARPAM e della ASL di Ancona, che hanno rilevato tracce di amianto anche sul suolo.



L’amministratore dell’azienda è stato denunciato per violazioni ambientali e di sicurezza sul lavoro