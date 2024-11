Andranno a processo il 21 novembre i coniugi accusati di lesioni, maltrattamenti e, nel caso dell’uomo, abusi sessuali aggravati su alcune pazienti psichiatriche che coabitavano in un appartamento a Jesi.



La procura di Ancona ha chiesto il processo immediato per Franco Frantellizzi, 86 anni, e Dina Mogianesi, 78 anni. I due si sarebbero dovuti occupare come volontari delle pazienti ospiti della casa

Il caso era esploso lo scorso aprile, con l’arresto dei due coniugi, ora ai domiciliari. L’indagine era partita da quanto riferito a uno psichiatra da una delle pazienti che abitavano nell’appartamento. La donna aveva raccontato di punizioni corporali, privazioni del cibo, botte e insulti.



A seguito della segnalazione del medico, la casa era stata riempita di telecamere nascoste, le cui immagini, secondo la procura, hanno confermato il quadro di orrori.

Indagata anche la figlia della coppia, per concorso morale nei maltrattamenti: frequentava l’appartamento come badante. Ma nel suo caso le indagini sono ancora in corso.