Il gesto d’amore di Peppa e Calisto: 50 anni di matrimonio festeggiati con una raccolta fondi per “Il Sorriso di Daniela”.

I coniugi Maurilli sono una coppia molto conosciuta e stimata a Montefano e non solo. Da anni si impegnano per sostenere la Onlus fondata da Gabriella Frontalini e Peppe Storani in ricordo della loro amata figlia Daniela, scomparsa prematuramente, prima che potesse realizzare il sogno di aiutare il prossimo. Un sogno che con l’aiuto di Franco Grasso è sfociato in una associazione attiva per i più bisognosi in Italia e nel mondo. Peppa e Calisto sono stati in Africa, hanno toccato con mano i progetti che la Onlus sta realizzando in Uganda e non solo, per questo hanno deciso di aiutare concretamente la Onlus, ad ogni occasione. Anche nel momento più bello: la festa per i 50 anni di matrimonio. Ecco il ringraziamento ufficiale sulla pagina Facebook da parte de “Il Sorriso di Daniela”.

“L’amore porta #amore!

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla festa per i 50 anni d’amore di Peppa e Calisto, nel segno della solidarietà. Per volontà degli sposi, è stata fatta una generosa raccolta fondi per la nostra Associazione, che si impegna a trasformare questi doni in aiuti concreti per chi ha più bisogno: terremotati e alluvionati delle Marche, diversamente abili, orfani e bisognosi in Africa e India.

Grazie a tutti, nel ricordo di Daniela, Peppe e Franco, e di tutte le nostre sostenitrici e sostenitori!

Gabriella Storani Maurizio Socci Maria Fernanda Palau Calisto Maurilli