ANCONA – A Palombina Nuova, stanotte e domani a partire dalle 23.30, in via precauzionale sarà eseguito un intervento di disinfestazione in un’area intorno a via Flaminia richiesto dall’Azienda sanitaria territoriale che ha accertato un caso di malattia infettiva Dengue.

“L’intervento, predisposto con un’ordinanza sindacale nella zona di abitazione del paziente , non è pericoloso per la salute ma richiede alcune precauzioni da osservare con scrupolo – scrive il Comune di Ancona -. Viene vietato di: restare all’aperto, tenere aperte porte e finestre, esporre contenitori di acqua all’esterno senza coperchio a tenuta stagna, esporre all’esterno cibo, lasciare all’aperto animali, lasciare esposta la biancheria, mangiare prodotti dell’orto se questo è stato lasciato senza una protezione”.

DISINFESTAZIONE, Queste le vie interessate: