SENIGALLIA – Aperta, stavolta ufficialmente, la passerella ciclopedonale sul fiume Misa a Senigallia (Ancona).



La struttura, posizionata lo scorso maggio per ovviare alla chiusura di ponte Garibaldi, è dalle ore 10:30 di stamane fruibile da residenti, turisti, lavoratori e commercianti, data la presenza delle bancarelle del mercato settimanale cittadino.



A inaugurare, con una prima passeggiata, il ponte provvisorio c’erano il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il vice commissario per l’alluvione del 15 settembre 2022 Stefano Babini e alcuni tecnici ed esponenti politici di maggioranza.



Prima c’è stato in municipio il passaggio formale, dalla Regione Marche al Comune di Senigallia, dell’opera realizzata dal Consorzio di Bonifica delle Marche: dopo aver fornito tutta la documentazione tecnica, è stato firmato l’atto di consegna dell’infrastruttura al Comune.



Lunga 37 metri e larga 2, la passerella ciclopedonale permette di collegare l’area dell’ospedale e dello stadio Bianchelli con il centro storico: allevia così una serie di disagi che vanno avanti da quasi dieci mesi, da quando cioè l’alluvione dello scorso 15 settembre 2022 rese inagibile l’adiacente ponte Garibaldi.



I lavori non sono però finiti: sarà necessaria almeno mezza giornata di chiusura per lo spostamento dei sottoservizi dal ponte alla passerella, per motivi di sicurezza. Su ponte Garibaldi sono infatti agganciati i tubi per acquedotto, luce, gas e fibra e dovranno essere spostati prima di poterlo demolire. Per il prossimo 13 luglio è prevista la conferenza dei servizi in cui verranno decise tempistiche delle operazioni e definiti gli ultimi dettagli: è volontà di Regione e Comune procedere all’abbattimento prima della sosta per le vacanze agostane. La successiva ricostruzione dovrebbe partire entro l’inizio del 2024.