Si è chiusa con un risultato storico l’edizione 2026 delle Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League, il torneo scolastico che unisce sport e formazione coinvolgendo migliaia di studenti in tutta Italia. Sul parquet del PalaMazzalovo di Montebelluna, a conquistare l’anello sono stati i New York Knicks dell’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci di Ancona, che in finale hanno superato con autorità i Denver Nuggets dell’IC Paolo e Larissa Pini di Milano con il punteggio di 26-13.

Una vittoria che segna un momento significativo per il movimento: è infatti il primo trionfo di una scuola marchigiana nella quasi decennale storia della competizione. Il successo dei ragazzi di Ancona arriva al termine di un percorso brillante, culminato in una finale controllata fin dalle prime battute.

Sul podio, al terzo posto, si è classificato l’IC Morosini di Venezia, abbinato ai Portland Trail Blazers, che ha avuto la meglio nella finale di consolazione contro i Los Angeles Lakers dell’IC Campi Elisi di Trieste (24-17).

L’edizione 2026 conferma la crescita costante del progetto Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con l’NBA. Da gennaio a maggio, oltre 7.000 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado sono scesi in campo in 20 città italiane, da Aosta a Reggio Calabria, passando per Milano, Roma, Napoli e molte altre realtà, a testimonianza di una diffusione sempre più capillare sul territorio.

Presenti l’NBA Vice President, Head of Basketball Operations Europe & Middle East Neal Meyer, il segretario generale FIP Maurizio Bertea, l’ex giocatore dell’NBA e oggi Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili, Gigi Datome, la play della Nazionale femminile e della Reyer Venezia Francesca Pasa, il presidente del CR FIP Veneto Fabio Crivellaro e l’ex cestita azzurro Denis Marconato.

Grande partecipazione anche durante le premiazioni, alla presenza di numerose autorità istituzionali e sportive: il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, il vicesegretario generale FIP Graziano Martinelli, il consigliere federale Marcello Crosara. Presente anche Francesco Marchesin, presidente di BCA Sport & Events, partner organizzativo dell’evento.

A rendere ancora più speciale la due giorni di Montebelluna ci ha pensato Benny the Bull, iconica mascotte dei Chicago Bulls, che ha intrattenuto pubblico e partecipanti con le sue spettacolari esibizioni, contribuendo a creare un’atmosfera di festa dentro e fuori dal campo.

Tra sorrisi, sport e spirito di squadra, restano impressi i nomi dei giovani campioni anconetani: Ninofranco King Marcuz, Bianca Tangherlini, Lorenzo Luongo, Tommaso Piovano, Sofia Coppola, Martino Salvatori, Leone Maria Capogrossi, Davide Vichi e Mahir Hasan.

A livello individuale, i riconoscimenti di MVP (Most Valuable Player) del torneo sono andati alla marchigiana Sofia Coppola (IC Novelli Natalucci Ancona/New York Knicks) e David Blake Humilde (IC Paolo e Larissa Pini Milano/Denver Nuggets).

Non hanno tardato ad arrivare commenti di elogio per il risultato conseguito dagli studenti dell’IC Novelli Natalucci da parte del Comitato regionale della FIP Marche, delle istituzioni cittadine e di tutta l’Amministrazione comunale.

“Complimenti di cuore agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci – si legge in un post Facebook della consigliera comunale Silvia Fattorini, Presidente della V Commissione Sport – Viviamo lo sport non solo per vincere, ma per crescere. Perché nello sport, come nella vita, il vero traguardo non è il podio, ma la persona che diventiamo lungo il percorso”.

A seguire, l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Ancona, Marco Battino: “La loro avventura è iniziata con il Draft di Ancona che per il secondo anno consecutivo è stato un vero viaggio nella storia! Sport e cultura un binomio da promuovere per l’educazione e la formazione dei giovani.”

Grande festa, dunque, per tutto l’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci e un caloroso encomio da parte della Dirigente Scolastica, Lucia Cipolla, ai suoi studenti atleti: “Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti, non solo per lo straordinario risultato sportivo raggiunto, ma soprattutto per i valori che hanno saputo dimostrare in ogni momento della competizione. Hanno rappresentato l’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci e le Marche con rispetto, correttezza e spirito di squadra, ricevendo anche il riconoscimento degli organizzatori. Un ringraziamento particolare va ai docenti accompagnatori, il prof. Massimo Schena e la prof.ssa Valentina Rubini Filogna, che con passione e dedizione hanno saputo trasmettere ai ragazzi non solo competenze, ma soprattutto valori autentici. È anche questa la scuola: ogni giorno i nostri studenti ci regalano grandi soddisfazioni, frutto del lavoro condiviso di tutta la comunità educante. Non solo fatti di cronaca, ma tanta qualità educativa che cresce e si consolida nel tempo.”

Con il successo dell’IC Novelli Natalucci di Ancona, si aggiorna così l’Albo d’Oro della competizione, che continua a raccontare storie di crescita, inclusione e passione per il basket, confermandosi come uno dei progetti sportivi scolastici più rilevanti a livello nazionale.

Classifica Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026

1° IC Novelli Natalucci Ancona / New York Knicks

2° IC Paolo e Larissa Pini Milano / Denver Nuggets

3° IC Morosini Venezia / Portland Trail blazers

4° IC Campi Elisi Trieste / Los Angeles Lakers

5° IC Publio Vibio Mariano Roma / Orlando Magic

6° IC Chieti 1 / Miami Heat

7° IC Vittorino da Feltre Reggio Calabria / Detroit Pistons

8° IC Pascoli Matera / Philadelphia 76ers

9° IC Vivaldi Murialdo Torino / San Antonio Spurs

10° IC Vesuvio – Salvemini Napoli / Memphis Grizzlies

11° IC Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio Trani / New York Knicks

12° Sc.Sec.Marinelli Forlimpopoli / Houston Rockets

13° IC Alassio Genova / Golden State Warriors

14° IC Carducci Livorno / Boston Celtics

15° IC Orvieto-Montecchio Perugia / Denver Nuggets

16° IS Mont Emilius 3 Aosta / Indiana Pacers

Albo d’Oro Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League

2026 – IC Novelli Natalucci Ancona / New York Knicks

2025 – IC Ippolito Nievo San Donà di Piave / Miami Heat

2024 – Scuola Media Statale Massimiliano Guerri -Reggello (FI) / Oklahoma City Thunder

2023 – Denver Nuggets/IC. Campi Elisi Trieste

2022 – non disputato

2021 – non disputato

2020 – non assegnato

2019 – Sacramento Kings/San Carlo Milano

2018 – Chicago Bulls/IC Giuseppe Impastato Roma

2017 – Los Angeles Lakers/IC Leonardo da Vinci Guidonia

2016 – Oklahoma City Thunder/IC Vibo Mariano Roma