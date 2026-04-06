Affettati, formaggi, vino e ovviamente la frittata. Ecco la colazione di Pasquetta qui a Belvedere Ostrense, piccolo borgo di poco più di 2000 abitanti che ormai da anni celebra il lunedì dell’Angelo davanti ad una tavola imbandita in piazza Martiri Patrioti, recuperando la tradizione del rito contadino, molto diffuso in Italia, che segnava la fine della Quaresima. Protagoniste le uova, simbolo di rinascita per la tradizionale “Frittata di Pasquetta” nel cuore del centro storico, gratuita e aperta a tutti.