“Oddio!” Un #serpente sul #lecce – #milano. Tutti fermi ad Ancona, ma il rettile nn si trova più (video)

#treno bloccato per #motivi di #sicurezza alla #stazione di #ancona, #soppresso per motivi #igienici dalle autorità

Si tratta di un serpente di circa 20 centimetri, apparentemente innocuo, segnalato da alcuni passeggeri terrorizzati sul Treno 8814 Lecce – Milano. IArrivato puntuale ad Ancona alle ore 11.22, è stato bloccato dalle autorità. Allertate le forze dell'ordine, è cominciata la caccia al serpente che però non ha dato frutti al momento. Il rettile non si trova. Sulle sue tracce il Cites (gestione animali esotici).

Il treno è stato soppresso dalle autorità. I viaggiatori proseguono con altri treni.

