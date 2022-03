E’ morto ad Ancona, a 77 anni, Alfredo Bartolomei Cartocci, regista e attore teatrale, fondatore della Compagnia Puntoeacapo, maestro del vernacolo.

Inutili i tentativi dei sanitari di Croce gialla e del 118 di rianimare il 77enne stroncato da un malore nel sonno mentre si trovava nella propria abitazione.

L’Amministrazione comunale di Ancona “esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alfredo Bartolomei Cartocci, noto in città per il suo impegno teatrale e la sua passione nel promuovere la tradizione del vernacolo anconitano. “Alfredo – ricorda la sindaca Valeria Mancinelli – era l’anima di Ancona.

Uno dei cuori più pulsanti e innamorati della nostra città. Era colto e gentile, studiava senza sosta e amava le persone, stare con le persone e nelle strade.

Teneva conferenze dotte – aggiunge la prima cittadina – e ci allietava con letture piene di allegria popolare. Partecipava a tante iniziative, con lo spirito di un ragazzo, e sempre con ironia. Partecipó anche, e ne sono orgogliosa, accanto a me alle elezioni del 2018 quando volle candidarsi con entusiasmo e competenza.

La sua scomparsa – conclude la sindaca Mancinelli – è una perdita incolmabile, e non possiamo che farne un esempio di passione”.