Una nuova elisuperficie, non convenzionale, adeguata al volo notturno, a Moie di Maiolati Spontini (Ancona): il taglio del nastro con l’atterraggio di un’eliambulanza.

L’ha realizzata il Comune in collaborazione con la Regione Marche.

Sarà destinata ad attività di Protezione civile e al Servizio medico di emergenza con elicotteri della Regione. Si trova in zona svincolo Moie della Ss 76, a circa 200 metri dall’uscita e a 1 km dal centro di Moie, in una zona pianeggiante e facilmente raggiungibile da tutte le direzioni; fa parte di una rete di infrastrutture della regione per consentire soccorsi con l’eliambulanza: 45 punti di atterraggio convenzionali e 8 non convenzionali, sui quali si può arrivare di giorno o di notte con mezzi che, grazie a visori notturni, possono atterrare anche su superfici non illuminate, come le non convenzionali; è necessario per un soccorso rapido ai cittadini, ad esempio gravi traumi, o emergenze diverse.

All’inaugurazione c’era anche l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: “il sistema di elisoccorso è un servizio straordinariamente importante per la regione, abbiamo due elicotteri che devono garantire la tempestività del soccorso in situazioni estreme di persone che richiedono di essere rapidamente trasportate all’ospedale Torrette di Ancona. Conto, entro la fine della consiliatura di raddoppiare le piazzole; cercheremo anche di validare tutte le piazzole per il volo notturno”.

Al taglio del nastro, oltre al sindaco di Maiolati Tiziano Consoli, altri primi cittadini della Vallesina, i consiglieri regionali di maggioranza Chiara Biondi, Mirco Bilò e Marco Ausili. Il sito è stato scelto e organizzato grazie all’impegno di Maurizio Ferretti, Dirigente Regionale del Sistema Integrato delle Emergenze. Prima del taglio del nastro Saltamartini si è recato al distretto di Moie, per salutare personale sanitario: “Il distretto di Moie – ha ricordato – è stato uno dei centri vaccinali più efficienti per la pandemia, ha somministrato 14 mila vaccini in due mesi. Investiremo sul territorio. Un provvedimento della regione del 2018 prevede l’istituzione di una Casa di Comunità, adesso col comune cercheremo di valorizzare questo percorso”.