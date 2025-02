Nuova udienza in tribunale ad Ancona per Simone Gresti, l'ex fidanzato di Andreea Rabciuc.

Gresti, sotto accusa per spaccio di droga, è tornato a parlare di Andreea e di come la sua vita sia peggiorata a causa del clamore mediatico causato dalla scomparsa e dalla morte della giovane. Nonostante si vada verso il rinvio a giudizio nei suoi confronti per maltrattamenti e istigazione al suicidio nel caso di Andreea, l'uomo continua a negare ogni addebito: "io tartassato, la morte di Andreea non è colpa mia".