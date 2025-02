ANCONA – Si è aperto ieri mattina il processo per l’incendio all’ex Tubimar, il complesso logistico più grande del porto di Ancona andato distrutto la notte del 15 settembre del 2020.



Davanti alla giudice Maria Elena Coma saranno sentiti una decina di testimoni, i primi saranno i vigili del fuoco nell’udienza fissata per l’11 giugno. A giudizio sono finite tre persone per i reati di incendio colposo e violazione sulle norme di sicurezza. Sono l’amministratore delegato dell’epoca della Frittelli Maritime Group Spa, Roberto Spinsanti, 77 anni, di Numana, la presidente del Cda della Adriatica Service Enterprise Srl (Ase) di allora, Chiara Morandi, 46 anni, di Ancona, e l’amministratrice unica della Cpn Srl, Cristiana Belardinelli, 47 anni, di Ancona.



Tutte aziende che operavano dentro il maxi capannone. L’avvocato Riccardo Leonardi, difensore di Morandi, ha chiesto per la sua assistita l’esclusione delle costituzioni di parte civile dell’Autorità Portuale (proprietaria del capannone) e della società proprietaria dell’impianto fotovoltaico (a servizio del capannone) che chiedono, come risarcimento a tutti gli imputati, 50 milioni di euro. La giudice si è riservata la decisione. Nel rogo andò distrutto un capannone di 20mila metri quadrati.